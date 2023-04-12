هكذا حفز الوالي شبيبة تيارت عشية مباراة بن عكنون

حظي، اليوم، فريق شبيبة تيارت باستقبال بدار الضيافة أين أقيمت مأدبة إفطار شاركهم فيها الوالي وعدد من المسؤولين المحليين.

وجاءت هذه المبادرة عشية استقبال "الزرقاء" التي تحتل وصافة مجموعة وسط - غرب لبطولة القسم للثاني هواة، للمتصدر نجم بن عكنون زوال هذا السبت، في مباراة مصيرية لمشوار الفريقين، على اعتبار أن الفاصل بينهما لا يتعدى 3 نقاط قبل 5 جولات عن إسدال الستار عن البطولة التي تختتم بصعود فريق واحد من المجموعة.

أبدى لاعبو الفريق والطاقمين الفني والإداري رضاهم حيال هذه الخطوة الدالة على اهتمام السلطات بالفريق و مواصلتها دعمه معنويا و ماديا لتحقيق حلم " الحباش".

إلى ذلك انطلقت تحضيرات الأنصار مبكرا لهذه المواجهة الهامة، حيث تزينت ساحة 17 أكتوبر أو كما يطلق عليها الساحة الحمراء حسب البعض أو الساحة الخضراء، حسب البعض الآخر، المعقل الرئيسي للأنصار بالألوان الزرقاء و مركزها كشك بوستة المشهور.