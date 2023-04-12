عرقاب يطمئن بخصوص قطاع الطاقات المتجددة

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، عبد الوهاب زياني، والوفد المرافق له، وهم كل من رئيس الفدرالية الوطنية للطاقات المتجددة بلقاسم حاوش، والنائب الأول لرئيس الفدرالية للطاقات المتجددة الدكتور حنين سعيد.

وحسب بيان الكنفدرالية تمحور هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة إلى سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطاقات المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية الكهروضوئية والهيدروجين وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الجوفية.

وطمأن الوزير بالمناسبة المتعاملين والمؤسسات الناشطة بالفدرالية الوطنية للطاقات المتجددة بأن القطاع يسعى إلى تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة بإشراك كل الفاعلين الاقتصاديين بما يساهم في تعزيز النسيج الصناعي ورفع الإنتاج.

كما أكد الوزير، يضيف نفس المصدر، استعداد القطاع لمرافقة والتكفل بانشغالات المتعاملين الصناعيين بهدف خلق بيئة استثمارية جذابة.