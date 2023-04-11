النعامة: الوالي يحذر رؤساء البلديات من التلاعب بالمال العام

حذر والي النعامة، أمس، خلال انعقاد المجلس الولائي، رؤساء البلديات من التلاعب بالمال العام من خلال الصفقات المشبوهة وتخييط دفاتر الشروط على مقاس أشخاص معينين يحتكرون الاستفادة من المشاريع.

ووصف مسؤول الجهاز التنفيذي هذه الممارسات بالتجاوزات التي لا تغتفر لأنها وجه من أوجه الفساد، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة الشفافية واحترام شروط الصفقات لاسيما الإشهار والابتعاد عن الاحتكار من خلال مشاركة واسعة لأصحاب المقاولات ، مشددا على أن المال العام خط أحمر لا بد من صرفه في مشاريع تخدم المواطن و لا بد هنا كما قال" من التأكيد على المتابعة التقنية و الابتعاد عن الرداءة وسياسة "البريكولاج".

كما حذر الموظفين ورؤساء المصالح من وضع رجل في الإدارة ورجل أخرى في الصفقات.