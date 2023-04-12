كل شيء جاهز لإنجاح بديل "السانكيام"

يشرع، اليوم، أساتذة ومفتشو كل المواد المعنية بامتحان تقييم مكتسبات الابتدائي، في إعداد المواضيع بعد أيام قليلة من انطلاق الامتحان التدريبي لفائدة التلاميذ المعنيين، يوم 9 أفريل الجاري، حيث جندت مصالح الوزير بلعابد أكثر من 80 ألف أستاذ لتأطير هذا "التقييم"، موازاة مع ضبط الإجراءات التنظيمية الخاصة بعمليات إعداد المواضيع ثم طبعها.

أفرجت وزارة التربية عن الإجراءات العملياتية المتعلقة بامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، المقرر تنظيمه في الفترة الممتدة بين 30 أفريل إلى 25 ماي 2023، فيما انطلق رسميا الامتحان التدريبي للتلاميذ المعنيين، بهدف تحضيرهم تحسبا له.

ويهدف الامتحان إلى تقييم مكتسبات التلاميذ في الكفاءات المستهدفة، بهدف بلوغ "تقويم بيداغوجي تشخيصي ذي بعد تكويني، ما يفسر تعليمات الوزارة التي وجهتها إلى المفتشين، للقيام بأنشطة تحسيسية وتوعوية تخص كل الفاعلين والمتدخلين في العملية، شملت أيضا تكوين أساتذة السنة الخامسة ابتدائي، وفق رزنامة دورية بداية من 4 مارس، ثم 11 و12 من نفس الشهر، 18 و19 منه.

وأمرت الوصاية بضرورة إنهاء عملية التكوين الولائية، قبل اليوم، 13 أفريل، كأقصى أجل، مشيرة إلى أن طبع مواضيع التقييمات الكتابية للامتحان سيكون في أجل أقصاه 25 أفريل 2023، حيث جندت أكثر من 80 ألف أستاذ في المواد المعنية بالامتحان، حيث من المنتظر أن تنطلق اليوم عملية إعداد المواضيع، بحجز التقييمات الشفوية، ومتابعة السلوك والتقييم الكتابي على الأرضية الرقمية، من قبل الأساتذة في 23 أفريل وإلى غاية 6 جوان 2023، بعد أن حددت تاريخ إعداد جداول سير التقييمات الكتابية في 23 أفريل من قبل المفتشين.

وأمرت مصالح بلعابد بتسليم أظرف المواضيع إلى المديرين ما بين 28 و29 أفريل، ليتم بعدها في اليوم الموالي إجراء التقييم الكتابي إلى غاية 25 ماي، فيما تقرر عقد مجالس الأساتذة بين 11 إلى 15 جوان، لتأتي بعدها عملية طبع الشهادات ودفاتر التقييم من 11 جوان إلى 20 من نفس الشهر، حيث حددت الوزارة تاريخ 22 جوان، آخر أجل لتسليم شهادات ودفاتر التقييمات.

ويجتاز التلاميذ هذا الامتحان على مستوى مؤسساتهم، تحت إشراف أساتذتهم، كما ستجرى التقييمات الكتابية في أيام غير متتالية في المواقيت الرسمية للدراسة حيث ينظم تقييم واحد في اليوم خلال الفترة الصباحية.

وأمرت الوزارة بضمان استمرارية تمدرس التلاميذ بصفة عادية وإعداد جدول سير التقييمات الكتابية لكل مقاطعة أو المقاطعات التي تشترك في مواضيع موحدة، بناء على الرزنامة المرفقة، بمراعاة توحيد توقيت إجراء تقييم كل مادة، وتبلغ نسخة من هذا الجدول للتلاميذ وأوليائهم بوقت لا يقل عن أسبوع من تاريخ إجرائها.

وسيشمل الامتحان كل المواد التعليمية المقررة في السنة الخامسة من التعليم الابتدائي، باستثناء مواد التربية الموسيقية والتربية التشكيلية والتربية البدنية والرياضية بالنسبة للسنة الدراسية 2023/2022، حيث لن يتم احتسابه في الانتقال إلى السنة الأولى متوسط، غير أن عدم مشاركة التلميذ فيه يحرمه من الانتقال إلى الطور المتوسط، مهما كان معدله السنوي في التقويم المستمر.