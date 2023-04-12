غايا يعود إلى ناديه السابق

تلقى نادي اتحاد طنجة المغربي، إشعارا من فريق الرجاء بعدم مناقشة أي مقترح لتفعيل بند شراء عقد الحارس الجزائري غايا مرباح الذي سيعود إليه مع نهاية الموسم، وفق ما كشف عنه اليوم الخميس موقع " كورة".

وسينافس غايا مرباح، الدولي أنس الزنيتي على اللعب كأساسي بالرجاء، إذ كان مصرا على عدم فسخ عقده مع النادي للعودة إليه بعد الإعارة.

وخطف الحارس الجزائري غايا مرباح الأنظار وذلك بعد تقديمه مباراة مميزة رفقة اتحاد طنجة أمام الوداد في كأس العرش.

وكان تألق غايا مرباح استمرارا لظهوره الموفق رفقة طنجة منذ انضمامه لصفوفه في الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة قادما من الرجاء حتى نهاية الموسم وبتوصية خاصة من هلال الطير الذي دربه بداية الموسم رفقة التونسي فوزي البنزرتي.