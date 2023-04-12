وفد جزائري يشارك في لقاء حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية

شارك وفد من المجلس الشعبي الوطني، أمس الأربعاء، بواشنطن في أشغال لقاء حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط "مينا"، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وقد شارك الوفد البرلماني الجزائري في أشغال هذا اللقاء الذي نشطه نائب المدير العام للبنك الدولي رفقة مجموعة من الإطارات التابعة له عن دائرة منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط على هامش أشغال المنتدى البرلماني الدولي 2023 المقام بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) .

وأوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء " تناول آثار ارتفاع الأسعار والأمن الغذائي في المنطقة وأسباب ارتفاعها عالميا"، مضيفا بأن المشاركين استعرضوا بهذه المناسبة مقترحات "متنوعة للخروج من هذه الأزمة".

وذكر نفس البيان، أن المجلس الشعبي الوطني ممثل في هذا المنتدى العالمي بكل من سليم مراح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية والنائبين حميدي يوسف وبراهيمة عبد الرفيق وذلك بصفتهم أعضاء في الشبكة البرلمانية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي.