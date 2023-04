Migrants: 441 migrants en perdus la vie en Méditerranée depuis le début de l'année

L’organisation internationale pour les migrations a annoncé un bilan de 441 migrants morts en mer en Méditerranée entre janvier et mars, faisant du premier trimestre de 2023 le meurtrier depuis 2017.

L'organisation a indiqué que « les retards et les lacunes dans les opérations de recherche et de sauvetage menées par les États coûtent des vies humaines », « La crise humanitaire qui persiste en Méditerranée est intolérable » a déclaré Antonio Vitorino, directeur de l’organisation, appelant les États à mener davantage d’opérations de recherche et de sauvetage.