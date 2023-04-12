إدارة نيس تصدر بيانا بخصوص حادثة غالتييه

أصدرت إدارة نادي نيس الفرنسي، بيانا مقتضبا حول حادثة المدرب السابق للفريق كريستوف غالتييه الذي يتواجد في وضع صعب عقب عنصريته تجاه اللاعبين المسلمين والتي أحدثت ضجة كبيرة وقد تأخذ أبعادا أخرى خلال الساعات القادمة .

وجاء في البيان: "الأفعال والحقائق المبلغ عنها تتعلق بشخصين لم يعودا يعملان في نيس، تم التعامل مع هذا الوضع بمنتهى الجدية وقت وقوع الأحداث، ولن يعلق النادي أكثر من ذلك ".

يذكر، أنه منذ ثلاثة أيام كشفت وسائل إعلام فرنسية عن فحوى بريد إلكتروني، يتضمن رد غالتيه الذي قال إن الفريق (نيس) مشكل من حثالة نصفهم يذهبون إلى المسجد كل جمعة هذا الفريق لا يعكس الصورة الحقيقية لمدينة نيس ولا يمثلني أيضا".