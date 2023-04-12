مستجدات رحيل عوار عن ليون

كشف اليوم الخميس، الصحفي الإيطالي الشهير" فابرزيو رومانو" أن نادي روما الإيطالي الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو يجري محادثات ملموسة للتعاقد مع لاعب أولمبيك ليون حسام عوّار، في صفقة إنتقال مجانية.

و وفق المصدر ذاته، فإن لم يتم توقيع أي شيء حد الآن بين الطرفين، لكن نادي الذئاب يناقش الشروط مع لاعب خط الوسط .

وختم رومانو عبر صفحته الرسمية على تويتر،بأن إينتراخت فرانكفورت الألماني، قدموا إقتراحاتهم قبل أسابيع ولكن لا يوجد أي إتفاق خلال هذه الفترة.

يذكر،أن عوّار أجّل إلتحاقه بصفوف " الخضر"، إلى المعسكرات القادمة لعدم جاهزيته من الناحية البدنية، وهو الذي غيّر من جنسيته الرياضية مؤخرا .