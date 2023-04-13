وزير الدفاع البرازيلي يستقبل الفريق أول شنقريحة

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، بريو دي جانيرو، من طرف وزير دفاع جمهورية البرازيل الاتحادية، جوزيه موسيو مونتيرو، الذي سلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية لنظيره البرازيلي، السيد لولا داسليفا، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ففي اليوم الثالث من زيارته إلى البرازيل التي يشارك فيها في معرض (LAAD-2023) للدفاع والأمن، "استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة من قبل وزير دفاع جمهورية البرازيل الاتحادية جوزيه موسيو مونتيرو"، مثلما أوضحه البيان.

وخلال هذا اللقاء -يتابع المصدر ذاته- "سلم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لوزير الدفاع البرازيلي رسالة خطية من قبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني موجهة لنظيره لولا داسليفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية مبلغا إياه تحياته الشخصية و لكافة الشعب البرازيلي".

وقد أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن رئيس الجمهورية "يولي اهتماما خاصا للديناميكية الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات الجزائرية البرازيلية في كافة القطاعات وبالأخص في مجال التعاون العسكري".

كما أكد أيضا أن حضوره لمعرض (LAAD-2023) "دليل على حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تطوير تعاونها العسكري مع أحد بلدان البريكس المتمثل في البرازيل، من أجل إقامة تبادل صريح وبراغماتي بخصوص إرساء تعاون عسكري جزائري برازيلي واعد و مثمر لكلا البلدين"، وفقا لما تضمنه ذات البيان.