ياسمينة خضرا يتحدث عن روايته القادمة

قاد الروائي ياسمينة خضرة ( محمد مولسهول) ابن واحة القنادسة ببشار قافلة معجيبه، في لقاء نهاية الأسبوع، للحديث عن " المخيال المحلي في الإبداع الأدبي" من خلال التنقل بين فيافي الصحراء مهتديا بنجمته "والدته" ملهمته في أعماله وخاصة رواية" الفضلاء" و تطرق لآخر روايته الموجودة عند الناشر لطبعها في 2024، و كشف عن رفضه الحصول على الجنسية الفرنسية لشدة تعلقه بالجزائر وحبه للجزائريين، خلال محاضرة بمعهد تنمية الموارد البشرية بوهران.

"اخترت لروايتي القادمة عنوان " عتبات قوس قزح السبع" لكن بناتي أقنعتني بالتخلي عنه لأنه غامض"

وتجاوب ياسمينة خضرة مع أسئلة الدكتور كريم وراس مسؤول ممثلا عن مركز الدراسات المغاربية و نزيم بهلول عن معهد تنمية الموارد البشرية منظما المحاضرة، تحت أنظار الفنان محمد بوجو الذي رسم "بورتري" الروائي.

وأسر في معرض حديثه " انتهيت من كتابة الرواية القادمة وهي الآن عند الناشر لطبعها في سنة 2024 و اخترت لها عنوان – العتبات السبع لقوس قزح- قبل اقناعي من طرف بناتي أن العنوان غامض نوعا ما وتراجعت عنه في آخر المطاف، فضلت أن تكون سنة 2023 محطة توقف واستعادة الأنفاس قبل العودة للكتابة مجددا".

و أضاف قائلا " في باريس لا أملك أصدقاء لذا فالكتابة هي ملاذي الوحيد." عن سؤال لكريم وراس حول فضل الكاتب في إعطاء الرواية البوليسية في الجزائر دفعا قويا رد قائلا " أنا لا افرق بين الأنواع الروائية و الأهم عندي هو الموهبة لكن اعترف أن الروايات البوليسية علمتني الكثير عن الولايات المتحدة الأمريكية و كل البلدان التي قرأت لكتابها."

رواية " الفضلاء" مهداة لروح والدتي

وعاد لروايته الأخيرة " الفضلاء" و الرمزية الكبيرة التي تكتسيها بالنسبة اليه " قضيت ثلاثة سنوات في الكتابة وأثقلت كاهل الشخصية الرئيسية ياسين شراقة ليمثل كل معاناة الشعب الجزائري، و العمل هو تكريم لروح والداتي لأنها كانت دافعا قويا للكتابة بعد أن روت لي عن أقاربها الذين ذهبوا للحرب العالمية الأولى و لم يعودوا أبدا، و كنت بصدد التفكير في القصة بعد اتصال مع محمد كمال موالف الذي كان يناضل من أجل إعادة الاعتبار للمجندين الجزائريين في الحربين العالميتين بعد أن ساهمت في مقدمة لكتاب بالرسوم المتحركة حول المحاربين الجزائريين.