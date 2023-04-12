"الجزائر تملك مؤهلات لإنتاج الطائرات المسيرة"

أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تملك إمكانات كبيرة لتطوير نماذج الطائرات المسيرة، المستعملة في عدة مجالات كالفلاحة ومكافحة الكوارث الطبيعية، تؤهلها للانتقال من مرحلة البحث إلى مرحلة الإنتاج والتسويق.

وقال وليد، خلال إشرافه على افتتاح يوم دراسي حول الطائرات المسيرة بعنوان "الطائرات المسيرة تطبيقات وآفاق"، بحضور ومشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، وإطارات سامية بكل من وزارات الدفاع الوطني والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والفلاحة والتنمية الريفية، فضلا عن عدد من مدراء مؤسسات عمومية، أن الجزائر لها "إمكانات كبيرة" في مجال الطائرات المسيرة وأن العديد من الشباب المبتكر والمؤسسات الناشئة "تمكنوا من إنجاز نماذج أولية للطائرات المسيرة".

وأشار الوزير إلى أن ميدان الطائرات المسيرة له "مستقبل واعد في مختلف مجالات الحياة من فلاحة ومكافحة الكوارث الطبيعية والمناجم والدفاع و غيرها"، وهو ما يستدعي "مجهودات واهتماما أكبر من طرف السلطات العمومية من أجل المرور من مستوى البحث والتطوير إلى الإنتاج والتسويق".

من جانبه، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن قطاعه يشرع في الأسابيع المقبلة في إعداد دفتر شروط لإنشاء مدرسة عليا للأنظمة المستقلة، التي تدخل ضمنها الطائرات المسيرة.

وعبر بداري عن إعجابه بـ"الابتكارات الباهرة" التي طورها الطلبة والباحثون في هذا المجال، مؤكدا أن دائرته الوزارية، رفقة وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ستعملان على "إنشاء شركات اقتصادية مشتركة في هذا المجال بين مراكز البحث التي تنشط في مجال الأنظمة المستقلة والمراكز التي تمول هاته الشركات، وبهذا يتم التحول من تطوير النماذج إلى تصنيعها وتسويقها".

وتضمن هذا الحدث تقديم عدد من العروض حول بعض النماذج للطائرات المسيرة التي تم تطويرها من طرف طلبة ومؤسسات ناشئة جزائرية.