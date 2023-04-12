الإعلان عن مشروع هام في إطار استغلال منجم غار جبيلات

وقع مجمع مناجم الجزائر "منال" بروتوكول اتفاق وشراكة مع المجمع التركي للحديد "توسيالي" لتثمين واستغلال خام الحديد لمنجم غار جبيلات، من خلال عملية أولى عبر إنشاء مصنع في ولاية بشار في إطار الشراكة.

وقال الرئيس المدير العام لمجمع "منال" الجزائري، محمد صخر حرام، إنّ القدرة الإنتاجية للوحدة الصناعية الجديدة تقدر بـ500 الف طن من الحديد سنويا، عن طريق الاعتماد على مليون طن من خام الحديد كمادة أولية.

وأشار المسؤول إنّ هذه المواد المنتجة ستدخل مباشرة في تصنيع الحديد على مستوى مصنع توسيالي في منطقة بطيوة في ولاية وهران، مضيفا أنّ المصنع سيكون جاهزا في أقل من 24 شهر.

ومن جهته، قال المدير العام توسيالي، آلب توبكوغلو، إنّ المجمع توقع أن تتراوح قيمة الاستثمار لانجاز الوحدة الصناعية الجديد ما بين 120 إلى 150 مليون دولار، والعمل على الانطلاق في تجسيد المصنع الذي ينتج 500 ألف طن من الحديد سنويا، كما يمكن الاقتصاد الجزائري من الحفاظ على العملة الصعبة بما يعادل 60 مليون دولار في السنة.