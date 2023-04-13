بايرن ميونيخ يوقف ساديو ماني

أوقف نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الخميس مهاجمه السنغالي ساديو ماني إثر مشادة مع زميله في الفريق لوروا ساني في غرف الملابس، بعد انتهاء مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ضد مانشستر سيتي الإنكليزي والتي خسرها الفريق 0-3.

وأصدر النادي البافاري بيانا أكد فيه إيقاف ماني للمباراة ضد هوفنهايم السبت في الدوري الألماني "بسبب سوء السلوك بعد مباراة بايرن ميونيخ ضد مانشستر سيتي". وأضاف البيان "لن يكون ساديو ماني ضمن تشكيلة الفريق لمباراتنا البيتية ضد هوفنهايم".

وأكد بان بايرن سيغرم ماني بمبلغ لم يحدده. وبحسب تقارير، ارتفعت حدة الكلام بين ماني وساني بعد انتهاء المباراة في غرفة الملابس حيث انتقد أفضل لاعب في إفريقيا عام 2022 الطريقة التي تحدث إليه الجناح الألماني الدولي أواخر المباراة. وبحسب الصحف الألمانية، فإن ماني الذي شارك في الدقيقة 69 قام بتوجيه لكمة إلى وجه ساني ليسيل الدم من شفة الأخير.

وشارك اللاعبان في تدريبات بايرن صباح الخميس وسبق ذلك حديث بين المدرب توماس توخل وماني. وانتقل ماني إلى الفريق البافاري صيف عام 2022 قادما من ليفربول الانكليزي مقابل صفقة بلغت 32 مليون يورو. أصيب مانيه في نوفمبر الماضي وغاب عن الملاعب حتى نهاية فيفري الماضي ما أجبره على عدم المشاركة في صفوف منتخب السنغال في مونديال قطر 2022.