رسميا .. بوروسيا مونشنغلادباخ يعلن رحيل بن سبعيني

تأكدت، اليوم الخميس، كل الأخبار التي تحدثت عن مغادرة الدولي الجزائري رامي بن سبعيني ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ.

ورسم المدير الرياضي للنادي الألماني، رولان فيركوس، رحيل ابن مدينة قسنطينة خلال تصريحات للموقع الرسمي حول طموحات الفريق الموسم المقبل.

وإضافة إلى بن سبعيني أعلن ذات المسؤول رحيل الدولي الفرنسي ماركوس تورام وذلك بعد انتهاء عقدي اللاعبين هذا الصيف.

وقال فيركوس إنه راضٍ عن أداء هذين اللاعبين خلال المواسم الأربعة الماضية، بينما تفهم خيبة أمل الجماهير خاصة أن اللاعبين سيغادرون أحرارًا بعد نهاية عقديهما ولن يكسب النادي أي شيء من انتقالهم، موضحا أن مهمة فريق مثل مونشنغلادباخ هي تطوير لاعبين موهوبين والسماح لهم بالرحيل.

وستكون وجهة خريج أكاديمية بارادو بصفة شبه رسمية نادي بوروسيا دورتموند الألماني وفق ما نقلت عدة مصادر صحفية سابقا.