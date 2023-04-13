سطيف: زيتوني يدعو إلى تسريع وتيرة انجاز سكنات "عدل"

تنقل، صباح اليوم الخميس، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، فيصل زيتوني، إلى ولاية سطيف لمتابعة سير الأشغال بمختلف مواقع صيغة البيع بالإيجار.

واستهل المدير العام رفقة المدير الجهوي لوكالة عدل سطيف الزيارة بمعاينة مشروع 1500 مسكن عدل بالقطب الحضري العمراني الذي عرف تقدما كبيرا في الأشغال على مستوى السكنات أو على مستوى التهيئة الخارجية والربط بمختلف الشبكات، حيث وقف على الأشغال ورشة بورشة وأعطى توجيهات لمؤسسة الإنجاز ومكاتب الدراسات التي تتابع الأشغال موضحا أنه لا تسامح مع من يتلاعب بجودة نوعية السكنات وفي حال تسجيل تجاوزات سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتحايلين.

وأعطى المسؤول الأول عن الوكالة مخطط عمل يلزم مؤسسة الإنجاز بتسريع وتيرة الأشغال المتبقية من السكنات، فيما دعا المؤسسة المناولة المكلفة بأشغال التهيئة الخارجية للشروع في أشغال الأرصفة ومسارات المشي وعملية تزفيت التجزئات المنتهية بها جميع الأشغال، داعيا الجميع إلى بذل المزيد من الجهود والرفع من وتيرة الأشعال للانتهاء منها في الآجال المتفق عليها ويكون ذلك حسب المدير العام بوضع مخططات تتحكم في المشروع وفي آجاله.

أما عند معاينته للسكنات فقد ثمن جهود القائمين على المشروع والتزامهم بتنفيذ تعليماته منها إخراج سخان الماء من المطبخ ووضعه في الشرفة تجنبا للاختناق بالغاز بالإضافة إلى الحرص على استعمال مواد بناء محلية واحترامهم للجودة النوعية عند طلاء الشقق.

وبعدها انتقل زيتوني إلى موقع 500 مسكن عدل المحاذي له والذي انطلقت به الأشغال مؤخرا، أين دعا إلى العمل أكثر والحرص على تسريع وتيرة الأشغال، كما دعا إلى ضرورة الانطلاق في أشغال التهيئة الخارجية وذلك بهدف الانتهاء منها مباشرة مع تسليم السكنات.

ليلتقي بعدها بممثلي المكتتبين حيث أكد أن الهدف من هذه الزيارة هو الدفع بوتيرة الأشغال والاهتمام بجميع مشاريع صيغة البيع بالإيجار، وأن الهدف من هذه اللقاءات الجانبية بالورشات هو الاستماع لانشغالات المكتتبين ومقترحاتهم وإضافة ما يمكن إضافته، من جهته عبر ممثلو المكتتبين عن ارتياحهم لمثل هاته الخرجات التي أمر بها وزير السكن والعمران، ويقوم بتنفيذها المدير العام للوكالة رفقة طاقمه.