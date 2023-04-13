"الفاف" تفتح تحقيقا

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، اليوم الخميس، دراسة ملف مباراة الجولة الأخيرة للقسم الشرفي لرابطة كرة القدم بولاية تيبازة التي أقيمت يوم الجمعة 7 أفريل 2023 بين شبيبة دواودة وإتحاد القليعة.

وأكدت "الفاف"، في بيان على موقعها الالكتروني، أن التحقيق في القضية سيأخذ بعين الاعتبار اللوائح العامة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، إضافة إلى قرارات اللجنة التأديبية لرابطة كرة القدم لولاية تيبازة بشأن أحداث هذه المباراة.

وأضافت "الفاف" أنها ضبطت، من خلال قسم النزاهة ولجنة الأخلاقيات التابعة لها، هذا الملف، وذلك بالتعاون الوثيق مع رابطة كرة القدم لولاية تيبازة، وستقوم بالإجراءات التي تراها ضرورية.

وختمت الاتحادية بيانها "يحتفظ الاتحاد الجزائري لكرة القدم بحق المتابعة القانونية بعد قرار الهياكل المكلفة بهذا الملف".

واندلعت القضية من خلال شريط فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ترتيب المقابلة المذكورة، وذلك بتساهل أحد الفريقين من أجل تسجيل الأهداف تحت أنظار حكام المواجهة.