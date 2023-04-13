شباب المشرية في العاصمة لمواجهة النصرية

تنقل البارحة فريق شباب المشرية إلى العاصمة لمواجهة فريق نصر حسين داي لحساب الجولة 25لبطولة القسم الوطني الثاني وسط غرب. ويأتي هذا التنقل في ظرف استثنائي عقب الأحداث التي عرفها لقاء شباب المشرية بفريق ترجي مستغانم والذي توقف قبل وقته الرسمي بعد اجتياح بعض الأنصار للملعب احتجاجا على مضايقات الحكم للاعبين والطاقم الفني والإداري للفريق .

وفي ظل هذه الظروف وتذمر الأنصار وبيانات التنديد التي رفعت إلى مسؤولي الرابطة كان رفقاء القائد زحزوح قد استأنفوا أول أمس التدريبات الليلية لاسترجاع معنوياتهم النفسية ولياقتهم البدنية، حيث صرحوا أنهم سيتنقلون من أجل النقاط الثلاث للإبقاء على حظوظهم في السباق نحو اللقب وترقب تعثر الرائد وملاحقيه شبيبة تيارت وترجي مستغانم.

وفي ذات السياق أكد المدرب منصور أن الأزمة تلد الهمة وحظوظ الفريق ما زالت قائمة ومن حقنا الدفاع عنها كما قال والعودة بالزاد كاملا لتضميد جراح الأنصار الذين سرق الحكم فرحتهم بالاستفزازات المتكررة داخل المربع الأخضر وتوقيف اللقاء قبل وقته الرسمي للإبقاء على فوز الزوار في مباراة استحقت أن توصف بالمؤامرة .