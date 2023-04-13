سكنات "عدل" بحوش الريح .. ولاية البليدة تطمئن

سيتدعم القطب السكني الجديد حوش الريح الواقع بأعالي الصفصاف بلدية مفتاح (أقصى شرق البليدة) بعدة مرافق عمومية جديدة ستنطلق أشغال إنجازها قريبا بهدف توفير مختلف الخدمات التي يحتاجها السكان في حياتهم اليومية، حسبما علم اليوم الخميس من مصالح الولاية.

وأوضح المصدر أن أشغال انجاز سبعة مرافق عمومية جديدة بالموقع السكني الجديد حوش الريح الذي يضم 6500 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار "عدل" ستنطلق قبل نهاية شهر ماي المقبل بهدف ضمان جاهزيتها عند انتقال السكان لهذا الموقع الجديد.

ويتعلق الأمر بقطاعات التربية والأمن والصحة من خلال إنجاز ثلاث مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية وعيادة متعددة الخدمات ومقر للأمن الحضري، وفقا للمصدر.

وتأتي هذه التطمينات في ظل تواصل احتجاجات بعض مكتتبي العاصمة الذين تم توجيههم إلى الموقع المذكور، حيث تم أمس تنظيم وقفة أمام مقر وزارة السكن.

ويرفض المحتجون ما وصفوه بـ"التخصيص التعسفي" نحو موقع حوش الريح بولاية البليدة، مؤكدين عزمهم على استمرار الوقفات الاحتجاجية السلمية حتى "نيل المطالب المشروعة".

يذكر أن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، كان قد شدد خلال زيارته لهذا الموقع السكني الجديد الثلاثاء الماضي على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال وتقليص مدة إنجاز مختلف التجهيزات العمومية المبرمجة بالموقع.

وفي ذات الإطار، أشارت ذات المصالح إلى شروع مديري الهيئات التنفيذية في خرجات ميدانية إلى جميع المواقع السكنية الجاري إنجازها لاختيار المحلات المتواجدة بالطابق الأرضي للعمارات لاستغلالها كمرافق عمومية على غرار مكاتب بريدية واتصالات الجزائر ووكالات تجارية تابعة لمؤسسة الجزائرية للمياه ومديرية توزيع الكهرباء والغاز.

كما ستعد مديرية النقل بدورها مخططا خاصا بفتح خطوط نقل جديدة لربط هذه الأقطاب السكنية بمختلف مناطق الولاية لتسهيل تنقلات سكانها المستقبليين وتخصيص أماكن انجاز مواقف للحافلات، استنادا للمصدر.