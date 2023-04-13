وزير العمل يترأس اجتماعا تنسيقيا بخصوص منحة البطالة

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمسية اليوم الخميس بمقر دائرته الوزارية، اجتماعا تنسيقيا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، ضم كلا من إطارات الوزارة وإطارات الوكالة الوطنية للتشغيل بالإضافة إلى مديرين التشغيل الولائيين ورؤساء الفروع الولائية للتشغيل للولايات الـ 58 عبر الوطن.

وحسب بيان وزارة العمل، فقد خُصص الاجتماع لتقييم عملية تكوين المستفيدين من منحة البطالة قصد تمكينهم من تحسين قابلية تشغيلهم من خلال اكتساب مهارات تسمح لهم بولوج عالم الشغل.

وفي هذا الصدد، ثمن الوزير المجهودات المبذولة من طرف القائمين على ملف التشغيل على الصعيدين المحلي والمركزي، مذكرا بأن العمل على التوظيف وخلق مناصب الشغل، الذي يلعب دورا مفصليا في بعث التنمية، ليس بعملية تقنية إحصائية فحسب بل هي بمثابة عمل نبيل يقوم به قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لصالح الشباب الجزائري والذي توليه السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية أهمية بالغة.

وأضاف البيان أن الوزير وقف على مدى تقدم ملف تحويل عقود المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي إلى عقود عمل غير محددة المدة وبالتوقيت الجزئي، بالإضافة إلى جهاز المساعدة على الإدماج المهني.