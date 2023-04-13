أحداث المشرية .. عقوبات الرابطة

أصدرت الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، اليوم الخميس، قراراتها فيما يخص أحداث مقابلة الجولة الـ24 من الرابطة الثانية (مجموعة وسط-غرب) بين شباب المشرية وترجي مستغانم، السبت الماضي.

وتوقفت المواجهة في الدقيقة الـ81 بعدما اجتاح أنصار الفريق المحلي، شباب المشرية، أرضية الميدان واعتدوا على حكام المواجهة وبعثة الفريق الضيف الذي كان متقدما في النتيجة بهدف مقابل صفر.

وقررت الرابطة، في بيان على موقعها الالكتروني، اعتماد خسارة شباب المشرية للمواجهة بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

كما قررت معاقبة الفريق المحلي بثلاثة مقابلات دون جمهور منهم اثنتان خارج الميدان وغرامة تقدر بـ100 ألف دج، مع إلزام نادي شباب المشرية بتعويض الخسائر التي لحقت بالحافلة الخاصة بالفريق الزائر.

وتم معاقبة المدرب المساعد لشباب المشرية، مصطفى منصور، بستة أشهر نافذة مع غرامة تقدر بـ35 ألف دج.