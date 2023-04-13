مصنع تركيب الشاحنات بمفتاح .. عون يوضح

أفاد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أن الشركة ذات العلامة "فولفو" السويدية و"رونو تراكس"، الناشطة في مجال تركيب الشاحنات، قد قامت بإيداع طلب الاعتماد على مستوى مصالحه الوزارية.

وأوضح عون في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، في رده على سؤال حول "إعادة فتح مصنع الشاحنات لعلامتي فولفو السويدية ورونو تراكس بمنطقة مفتاح (البليدة) بطاقة إنتاج 2500 شاحنة سنويا والمغلق منذ 2019"، أن "الشركة قامت بإيداع طلب الاعتماد على مستوى مصالح وزارتنا لدراسته من أجل الحصول على الاعتماد لهذه الشركة الناشطة في مجال تركيب الشاحنات بمفتاح بولاية البليدة".

وتابع بهذا الشأن "نظرا لأن إجراءات منح الاعتماد مقننة وفق المرسوم التنفيذي رقم 22-384، الذي يحدد شروط وكيفيات تصنيع المركبات، سيتم دراسته وفقا للشروط المذكورة فيه، الخاضع إلى الترتيب التسلسلي أثناء التسجيل عبر المنصة الرقمية".

أما "بخصوص إصدار قرار غلق المصنع من طرف مصالحنا، فإنه لم يتم اتخاذ أي قرار من هذا النوع"، يقول الوزير.