انهيار سعر البصل الأخضر

شهد سعر البصل الأخضر اليوم، انهيارا ببعض أسواق ولاية تيبازة، حيث تراجع السعر من 180 دج للكلغ إلى 50 دج للكلغ، تزامنا وجني المحصول بالولايات الشمالية ودخول بصل منطقة وادي سوف بكميات كبيرة.

وتشهد الأسواق وكذا نقاط البيع المستحدثة على حواف الطرقات الوطنية والولائية عبر الولاية عرض كميات كبيرة من البصل الأخضر المجني حديثا وبأسعار في المتناول وصلت 50 دج للكلغ، بعد أن كان سعر هذا المنتوج قد فاق 180 دج للكلغ بفعل نقص العرض والمضاربة.

ويعول على البصل الأخضر المعروف بـ" الرقبي" أو "الباصول" في تراجع سعر البصل الأحمر الذي يشهد مستويات قياسية ببلوغه في الأيام الأخيرة سقف 300 دج للكلغ مثيرا موجتي استنكار وسخرية في ذات الوقت، حيث علق الكثيرون على أن ما حدث مع البصل سابقة لم تشهدها السوق الجزائرية يوما.

وموازاة مع دخول البصل الأخضر الأسواق بكميات كبيرة وانهيار أسعاره، وسط استحسان المستهلكين، تعالت الدعوات إلى مقاطعة شراء البصل الأحمر حتى يعود إلى حجمه الحقيقي. وفي السياق علقت الجمعية الولائية لحماية وترقية المستهلك وبيئته لولاية تيبازة في منشور لها على صفحتها الرسمية على فايسبوك "انهيار استعار البصل الأخضر من 180 دج إلى 50 دج، ربي يبارك في مال من يخفف على أخوته في هذا الشهر الفضيل" وتابعت "خلو اليابس يبوووور".