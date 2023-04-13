توقف حركة سير القطارات على هذا الخط

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن توقف استثنائي في حركة سير القطارات على خط (واد الكبريت - تبسة - جبل العنق).

وأوضحت الشركة، في بيان لها، سبب هذا القرار يعود إلى الأشغال الجارية لتهيئة وتثنية الخط، حيث ستتوقف حركة سير القطارات ابتداء من يوم الأحد 16 أفريل 2023 إلى غاية الأربعاء 19 أفريل 2023.

وستتأثر بعص الرحلات بهذا القرار وهي قطار تبسة – الجزائر سيتوقف يومي 17 و19 أفريل 2023 وذلك ذهابا وإيابا، قطار تبسة - سوق أهراس ابتداء من يوم الأحد 16 أفريل 2023 إلى يوم الأربعاء 19 أفريل 2023 ذهابا وإيابا.