وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين إثر اصطدام سيارتين بقالمة

توفي شخص وأصيب 2 آخران إثر حادث اصطدام بين مركبتين سياحيتين وقع مساء اليوم الخميس على الطريق الوطني رقم 102 بإقليم بلدية تاملوكة بقالمة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية، بأن الحادث الذي وقع على المقطع الواقع بين قرية عين تراب ومركز بلدية تاملوكة من ذات الطريق الرابط بين ولايتي قالمة وأم البواقي خلف وفاة شخص بعين المكان يبلغ من العمر 49 سنة نقلت جثته إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى ذات البلدية.

وأضافت الخلية بأن الشخصين المصابين في الحادث يبلغان من العمر 38 و54 سنة، مشيرة الى أنه تم إسعافهما بعين المكان ونقلهما إلى مستشفى تاملوكة.

وحسب ذات المصلحة, فإن الحادث تدخلت من اجله وحدة القطاع ببلدية تاملوكة الواقعة على بعد نحو 60 كلم جنوب غرب عاصمة الولاية.