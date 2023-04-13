وهران: شبكة إجرامية مختصة في "الحرقة"

تمكنت وحدات الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بأرزيو (وهران) من الاطاحة بشبكة اجرامية منظمة مختصة في تدبير وتنظيم رحلات للهجرة غير الشرعية عبر البحر متكونة من 7 أشخاص من منظمي هذه الرحلات.

ووفق بيان لذات السلك الامني، ماء أم السبت، أن العملية النوعية جاءت بناء على معلومات وردت لدى الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بقديل مفادها وجود أشخاص بصدد التحضير لعمليات للهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وقد باشرت ذات المصالح بالتنسيق مع فرقة الامن البحري ببطيوة تحرياتها التي اسفرت عن توقيف 7 أشخاص من منظمي هذه الرحلات يتراوح اعمارهم ما بين 26 و40 سنة وحجز قاربين أحدهما مطاطي مزود بمحرك والاخر قارب صلب و3سيارات سياحية مع حامل للقوارب، كما أشير اليه.

كما تم خلال نفس العملية حجز 27 صفيحة بنزين سعة 30 لتر وبوصلة توجيه وهواتف نقالة.

وفور الانتهاء من اجراءات التحقيق,سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، وفق ذات المصدر.