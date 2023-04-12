"إذا فقدنا الأقصى فلا قيمة للقضية الفلسطينية"

أكد رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن دعم الفلسطينيين وصمودهم على رأس أولويات بلاده.

جاء ذلك في مقابلة على التلفزيون القطري، أشار فيها إلى أن بلاده سعت لمنع التصعيد في الأراضي الفلسطينية خلال شهر رمضان الكريم.

وتابع بأن ما جرى من انتهاكات صهيونية خلال شهر رمضان في القدس، يعد إنذارا خطيرا، من خلال فرض واقع جديد لتغيير المكانة التاريخية للمسجد الأقصى، وهو أمر غير مقبول.

وشدد على أنه إذا كانت الدول العربية والإسلامية صمتت على التصرفات الصهيونية، فإن القضية الفلسطينية لن يكون لها قيمة إذا فقدنا المسجد الأقصى.

وأشار إلى اعتداء جنود الاحتلال على المصلين في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، واصفا ما جرى بأنه "وحشي وهمجي".

وأكد أن العالم يتعامل بـ"ازدواجية معايير" حيال ما جرى في المسجد الأقصى المبارك مؤخرا من انتهاكات.