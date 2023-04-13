قتيلان و10 جرحى في حادث مرور بتسمسيلت

أسفر حادث مرور وقع فجر اليوم الجمعة، في وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين بولاية تسمسيلت.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية لذات الولاية، أنه في حدود الساعة 01 سا و 46 دقيقة تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية مدعمة بوحدة القطاع وكذا وحدة الثانوية لدائرة خميستي على مستوى الطريق الوطني رقم 14 في شطره الرابط بين سيدي منصور وخميستي من أجل حادث مرور مميت تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع Toyota Hilux .

وبعد تلقي ذات المصالح لنداء النجدة توجهت إسعافات الحماية المدنية إلى عين المكان أين تم تسجيل وفاة شخصين ( 16 سنة و طفلة 6 سنوات ) وإصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم بين 13 و 25 سنة تم إسعافهم وتحويلهم نحو مصلحة إستعجالات تيسمسيلت.