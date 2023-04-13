تقرير دولي.. المغرب ينهار

وضع تقرير دولي متخصص المغرب في المرتبة الرابعة عالميا، في معدل إفلاس الشركات، متوقعًا أن يصل عدد الشركات المفلسة في 2023 إلى 13 ألف شركة.

وأصدرت شركة التأمين الدولية، "أليانز تريد"، تقريرا أكدت فيه أن المغرب حقق رقما قياسيا، متوقعًا إفلاس 13 ألف شركة مغربية خلال العام الجاري، وهو ما يضعها في المركز الرابع بعد كل من بولندا وإسبانيا وهنغاريا.

ولفت التقرير إلى أن المملكة أفلس فيها، خلال العام الماضي، أكثر من 12 ألف شركة، وهو ما يعني أن هذا العام سيشهد زيادة تقدر بـ5 بالمائة.

ولفت التقرير إلى تاريخ إفلاس الشركات المغربية وتطوره منذ العام 2020، حيث بلغ وقتها نحو 6 آلاف و620 حالة، ثم ارتفع في العام 2021، إلى 10 آلاف و552 حالة. وفي العام 2022، ارتفع إلى 12 ألفا و397 شركة.

وبينما توقع التقرير استقرار عدد الشركات المفلسة في المغرب خلال العام المقبل عند 13 ألف حالة، فقد لفت إلى أن هذه الزيادة مقارنة بالعام 2019، تمثل نسبة 53 بالمائة.

ودوليا أكد تقرير شركة التأمين الدولية "أليانز تريد"، ارتفاع توقعات الإفلاس بما يقارب 21 بالمائة، و4 بالمائة العام المقبل، وفي فرنسا يرتفع الرقم إلى 60 ألفا، و28 ألفا في المملكة المتحدة و17 ألفا في ألمانيا.

وحول أسباب ارتفاع حالات الإفلاس، عزا التقرير ذلك إلى "السياق الاقتصادي العالمي المرتبط بنمو اقتصادي ضعيف، والضغوط على الأرباح وشروط التمويل التي أصبحت أكثر صعوبة.