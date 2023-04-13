مالية: الاتفاق على قائمة أعمال تعاون بين الجزائر ومنظمات الأمم المتحدة

استقبل وزير المالية، لعزيز فايد، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالجزائر، ألخاندرو ألفاريز، الذي تطرق معه إلى واقع وآفاق التعاون بين الجزائر ومختلف منظمات الأمم المتحدة، حسب بيان للوزارة.

وكان ألفاريز مرفوقا خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر وزارة المالية، بوفد متكون من ممثلين مقيمين لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بالجزائر، وفق بيان الوزارة.

وشكل هذا اللقاء "فرصة لبحث واقع وآفاق التعاون بين الجزائر ومختلف منظمات الأمم المتحدة المعنية بنشاطات التعاون بالجزائر"، يضيف البيان.

وبهذه المناسبة، قدم فايد الخطوط العريضة للإصلاحات المعتمدة على مستوى دائرته الوزارية لاسيما ما يتعلق بالإصلاح الميزانياتي حيث سيكون لنتائجه الإيجابية المنتظرة أثرا ملموسا على تحسين تسيير المالية العمومية من حيث النجاعة والفعالية والشفافية والأثر على المستوى العام للنمو في البلاد.

وشدد الوزير على "ضرورة توفير كل الشروط المناسبة لضمان إنجاح هذه الإصلاحات لاسيما في مجال قيادة التغيير وكذا الاستثمار في الرأسمال البشري".

وفي هذا الإطار، دعا الوزير ضيفه إلى استفادة قطاع المالية من خبرة الوكالات الأممية للتنمية "من خلال الدعم التقني وتعزيز القدرات".

من جهته، أشاد ألفاريز بالجهود المبذولة من طرف بلدنا قصد وضع قواعد نمو اقتصادي مستدام وشكر وزير المالية على الإصلاح الميزانياتي المعتمد الذي يندرج في إطار التزامات الجزائر على أساس الأجندة 2030 للأمم المتحدة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وأعرب المسؤول الأممي عن جاهزية "منظومة الأمم المتحدة في مجملها لتقديم كل الدعم للجزائر كونها شريك تنمية لاسيما من خلال إطار التعاون الاستراتيجي الجديد المعتمد مع بلدنا للفترة 2023-2027"، إذ يهدف هذا الإطار إلى "دعم الأولويات الوطنية والاستجابة للحاجيات التي يعبر عنها الطرف الجزائري لاسيما بخصوص التنويع الاقتصادي".

وقد سمحت المحادثات أثناء هذا اللقاء "بالاتفاق على قائمة أعمال تعاون ثنائي سيتم تطويرها في المستقبل القريب".