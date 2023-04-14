حملة تنظيف واسعة بولاية غليزان

نظمت مختلف القطاعات بولاية غليزان حملة تطوعية للقضاء على النقاط السوداء بأحياء المدينة، حيث مست العملية الحوض القناتي بحي الزراعية، أين يتم العمل على تنقيته من أطنان النفايات المرمية فيه، وهذا لإعادة تهيئته مستقبلا واستغلاله كفضاء للترفيه لفائدة العائلات الغليزانية، وكذا تنقية المساحة المتواجدة بين حي الزراعية ومدينة مينا.

وإلى جانب ذلك قامت الجهات المشاركة في هذه الحملة برفع النفايات المنزلية في عدة بلديات بالولاية على غرار لحلاف، الانتصار برمادية يلل القلعة، عمي موسى، منداس، الحاسي وجديوية، وستتواصل هذه العملية التي تضاف للمهام اليومية والدائمة للمرفق العام للنظافة.

هذا وتبقى العملية متواصلة عبر أحياء وشوارع المدينة أسبوعيا، فيما تنظم عمليات مماثلة كل يوم سبت عبر البلديات الأخرى.