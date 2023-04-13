لاعب تونسي يضرم النار في جسده بسبب بائع الموز

توفي، مساء أمس الخميس، لاعب كرة القدم التونسي، نزار العيساوي، الذي أقدم، الإثنين، على إضرام النار في جسده أمام مركز الشرطة في مدينة حفوز، بمحافظة القيروان، وسط البلاد.

وأفادت وسائل إعلام محلية بينها إذاعة "موزاييك"، أن العيساوي البالغ 35 عاما توفي في المستشفى إثر إصابته بحروق من الدرجة الثالثة بعد أن سكب البنزين على جسده ثم أضرم النار فيه، الإثنين الماضي.

ونشر فيديو على صفحته الرسمية "فايسبوك"، وثق فيه عملية محاولة الانتحار، مؤكدا أن سبب إضرام النار في جسده بعد اتهامه باطلا بقضية إرهابية إثر خلاف دار بينه وبين أحد باعة الموز.

وقال في الفيديو، إن الأسباب التي دفعته إلى ذلك "التعرض للظلم بعد أن تقدم بشكاية إلى الجهات الأمنية على إثر خلاف بينه وبين بائع موز".

وأضاف العيساوي: "أردت أن ألفت نظر الشرطة إلى أن أحد الباعة خالف القانون، وهو يبيع الموز بأعلى من التسعيرة الحكومية فكان جزائي أن اتهموني بالإرهاب وورطوني في قضية لا دخل لي فيها".

وخلفت الحادثة حالة من الاحتقان والتوتر في صفوف أهالي مدينة حفوز مع تجمع أعداد غفيرة من المواطنين أمام المركز إثر إقدام العيساوي على محاولة الانتحار.