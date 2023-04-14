حجز قرابة قنطارين من الكيف المعالج ببشار

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ببشار، خلال هذا الأسبوع، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مكونة من 03 أشخاص وحجز 194,6 كغ من الكيف المعالج.

حيثيات القضية، تعود حسب بيان لمصالح الشركة إلى استغلال معلومات من قبل المصلحة، حول عناصر شبكة إجرامية، تتراوح أعمارهم بين 49 و65 سنة، كانت تُخطط لتهريب كمية من المخدِّرات، قادمة من الحدود الغربية للوطن، حيث مكنت التحريات الدقيقة من تحديد مكان تواجد الشاحنة التي تنقل البضاعة والعثور بمتنها على كمية المخدِّرات المقدرة بـ:194,6 كلغ من مادة الكيف المعالج، كانت مموَّهة بإحكام بهيكل الشاحنة، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بأكثر من 345 مليون سنتيم.

كما كشفت التحريات عن إقدام أعضاء الشبكة الإجرامية على استعمال رخص سياقة مزورة في تنقلاتهم، بالإضافة إلى تزوير الهيكل القاعدي للشاحنة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، عن جناية حيازة واستيراد المخدرات القيام بطريقة غير مشروعة قصد البيع والوضع للبيع والشراء في إطار جماعة إجرامية منظمة، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني، الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.