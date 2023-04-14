حجز وإتلاف21 طنا من المواد الاستهلاكية بالبليدة

حجزت وأتلفت مصالح المديرية الجهوية للتجارة لناحية البليدة، في العشر الأيام الثانية من الشهر الفضيل، ما لا يقل عن 21 طنا من المواد الاستهلاكية الغذائية، جاءت خلال عمليات مراقبة لفضاءات تجارية ومستودعات تخزين، بعضها كان أصحابها يخزنوها من أجل الرفع أسعارها بالأسواق.

عمليات المراقبة أفرزت عن تحرير أكثر من 2000 مخالفة ومحاضر رسمية، في أزيد من 08 آلاف تدخل، وأسفرت أيضا عن اقتراح غلق نحو 90 محلا وفضاء تجاريا، فيما بلغت قيمة الكمية المحجوزة، نحو 400 مليار سنتيم، وصبت التقارير في عدم احترام إلزامية النظافة، والتي تعرض صحة المستهلكين للخطر، وعدم احترام كذلك شروط الحفظ، وخداع ومحاولة الخداع في المنتجات المسوقة، وحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك البشري، وممارسة تجارية تدليسية، وتخزين مواد استهلاكية بغرض الرفع في أسعارها، بمختلف الأسواق.