مقابلتان وديتان لأشبال رمان

يلاقي المنتخب الجزائر لكرة القدم لفئة أقل من 17 سنة، نظيره من بوركينا فاسو، يوم غد السبت (سا 22:00) بالمركز الفني لسيدي موسى (الجزائر العاصمة) على هامش التربص التحضيري (12 إلى 19 أفريل) تحسبا للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم-2023 للفئة العمرية، المقررة بالجزائر من 29 أفريل إلى 19 ماي، حسبما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) عبر موقعها الرسمي.

كما سيلاقي رفقاء اللاعب أنس عابد منتخب إفريقي آخر يوم الثلاثاء 18 أفريل في ختام هذا التربص التحضيري.

وباشر ''الخضر'' هذا المعسكر التدريبي يوم الاثنين 12 أفريل بسيدي موسى بحضور 25 لاعبا وتحت تأطير المدرب الوطني أرزقي رمان.

وكتبت الهيئة الفدرالية في بيان لها: '' وكانت أول حصة تدريبية ليلا والتي اعتمد فيها رمان على التقوية العضلية قبل أن تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للقيام بتمارين تحت تأطير المحضر البدني، حسان نوغي''.

قبل أن يضيف نفس المصدر: '' البعض منهم عمل في ورشة خاصة بالسرعة أما الباقي كان يعمل على التركيز. وفي ختام اليوم التحضيري، خاض اللاعبون بعض التمارين في نصف الملعب وبين ثلاثة لاعبين. وسيكون هذا التربص الأخير قبل انطلاق المنافسة والدخول في التحضيرات الأخيرة يوم 24 أفريل تحسبا للموعد القاري''.

وحل وفد منتخب بوركينا فاسو لكرة القدم بالجزائر العاصمة صباح أمس الخميس، تحسبا للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم-2023 لأقل من 17 سنة، ليصبح أول منتخب يحل بالجزائر، في انتظار وصول بقية الفرق الـ11 المعنية بالمنافسة القارية خلال الأيام المقبلة، بالمدن الثلاثة التي ستحتضن الدورة : الجزائر، قسنطينة وعنابة.