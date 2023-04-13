الإعلامي والمجاهد المدني حواس في ذمة الله

أعلنت وزارة الاتصال وفاة الإعلامي والمجاهد المدني حواس اليوم الجمعة.

وتقدم وزير الاتصال بـ"أخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".

الراحل من مواليد 1934 بتبسة، تخرّج من معهد ابن باديس بقسنطينة، وتابع دراساته بجامع الزيتونة بتونس، قبل أن يكمل مساره العلمي بكلية الآداب في جامعة القاهرة، والتحق بعدها بصفوف الثورة التحريرية أين عمل بإذاعة الثورة رفقة الراحل عيسى مسعودي.

كما عمل الفقيد بعد الاستقلال كصحفي ثم عين مديرًا للأخبار بمؤسسة التلفزيون، قبل أن يشغل منصب مديرًا عامًا للإذاعة والتلفزيون، وتولى في وقت لاحق منصب المدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار.