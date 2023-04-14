أول تعليق لنصر الله على الاتفاق السعودي-الإيراني

أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن الاتفاق السعودي الإيراني له تأثيرات إيجابية ولاسيما في فرملة التطبيع مع الكيان الصهيوني على أقل تقدير، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

وفي كلمة له بمناسبة "يوم القدس"، قال حسن نصر الله: "كل الأجواء التي تأتي من اليمن والسعودية تدعو إلى التفاؤل وهذا يسعدنا".

وأضاف نصر الله: "منذ اليوم الأول الذي أدنا فيه هذه الحرب على اليمن كنا نطالب بوقفها".

وتابع: "الاتفاق السعودي الإيراني له تأثيرات إيجابية ولاسيما في فرملة التطبيع على أقل تقدير".

وأردف أمين عام "حزب الله": "كانوا يتحدثون عن تشكيل محور سني إسرائيلي أو عربي إسرائيلي في وجه إيران.. وسقط".

واستطرد: "السند الحقيقي للمقاومة هي إيران بقيادة علي خامنئي ولذا كان الحصار وتشكيل المحاور ضدها".