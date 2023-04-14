غليزان: فحص 89 شخصا مقبلين على أداء مناسك الحج

أنهت المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسيدي أمحمد بن علي في غليزان عملية تلقيح الأشخاص المقبلين على أداء مناسك الحج، حيث تم بمركز أولاد مزيان تلقيح 89 شخصا من أصل 97 المسجلين عبر بلديات دائرتي سيدي أمحمد بن علي ومازونة، كما جاء على لسان المديرة التي بينت أنه قبل عملتي الفحص والتلقيح كانت ثمة عدة تحضيرات على مستوى مصلحة علم الأوبئة والطب الوقائي من تحضير الملفات وتبليغ المعنيين بالتحاليل والفحوصات المطلوبة وكذا تحضير دفاتر الحج، حيث سخرت المؤسسة كل الإمكانات المادية والبشرية كتكوين لجنة داخلية غير تلك المعينة من قبل المديرية لمرافقة الحجاج وتوجيههم والاتصال بهم شخصيا لمتابعة ملفاتهم قبل العرض على اللجنة الولائية. هاته العملية لقيت استحسانا من لدن الحضور الذين أثنوا على حسن الاستقبال، ومستوى الخدمات المقدمة من قبل الفريق المسخر للعملية من أطباء وشبه طبيين وإداريين.