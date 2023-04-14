البويرة: حجز 25 ذبيحة أغنام

كشف بيان لخلية الإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بالبويرة أنه في إطار مواصلة تأمين الشهر الفضيل، وتنفيذا للتعليمات المتعلقة بحماية صحة المستهلك وقمع الغش، تم وضع جملة الإجراءات والتدابير متمثلة في تشكيلات أمنية ثابتة ومتحركة لمختلف الوحدات العملياتية، خاصة بالقرب من الأسواق اليومية والأسبوعية، بالإضافة إلى مداهمة أوكار الجريمة المعروفة بولاية البويرة.

وكشف في ذات البيان أن ذات العمليات أسفرت عن حجز 25 ذبيحة أغنام من جنس أنثى، كانت موجهة لغرض التسويق والاستهلاك البشري دون خضوعها للمراقبة البيطرية، إضافة إلى حجز 157 كلغ أحشاء وتوابع الغنم، وكشف ذات أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين.