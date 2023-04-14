تيارت: إفطار جماعي لأزيد من ألفي يتيم

نظمت، اليوم، جمعية كافل اليتيم الولائية إفطارجماعي لأزيد من ألفي يتيم ويتيمة من المتكفل بهم من طرف هذه الجمعية، بالمطعم المركزي لمجمع كارمان بالضاحية الشرقية لمدينة تيارت، وهذا بحضور السلطات المحلية.

وقال رئيس الجمعية العربي جلاب في تصريح صحفي خلال تحضير الإفطار الجماعي أن هذه المبادرة تهدف إلى جعل اليتيم لا يشعر بأنه وحده بمشاركته في إفطار جماعي، أما المكان فهو تلميح إلى المستقبل الذي ينتظر اليتيم بالجامعة.

و أعلن الوالي على هامش الإفطار الجماعي بمنح إعانة مالية بقيمة 250 مليون سنتيم لكل من جمعية كافل اليتيم و جمعية الأمان لتربية ورعاية الأيتام المتواجد مقرها بالسوقر، لاتمام مشروعي مجمع "دار" الأيتام للجمعيتين، علما أن مشروع جمعية كافل اليتيم بلغت نسبة أشغاله 75 بالمائة، فيما مشروع جمعية أمان يوجد في بدايته و ينتظر إلتفاتة من المحسنين و أشاد للوالي بالعمل الخيري الذي تقوم به الجمعيات.