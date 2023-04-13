المحكمة الدستورية منتظرة لحسم الخلاف بين المعارضة والحكومة

رسّم مجموعة من النواب ينتمون لكتلة حركة مجتمع السلم، أول أمس، عرائض إخطارات أمام المحكمة الدستورية تعترض على مواد بمشروعي قانون الإعلام والقانون المنظم للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، في انتظار تفعيل نفس الإجراء بالنسبة لقانون ممارسة الحق النقابي والنزاعات الجماعية، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه الأسبوع الماضي.

وقدمت المجموعة على لسان رئيس الكتلة أحمد صادوق وزميله بالكتلة عبد الوهاب يعقوبي المآخذ والتحفظات التي دفعتها إلى إطلاق مسار الرقابة الدستورية على مشاريع القوانين المذكورة، دون الكشف عن محتوى العريضة برمته للرأي العام الوطني.

ويتعلق الأمر، وفق المصدر نفسه، بمواد تخرق الدستور وتتناقض معه، بالرغم من أن القوانين جاءت لتكييف القوانين مع دستور 2020.

بالنسبة للقانون المنظم للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ذكر رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق أن المنطلقات والمآخذ التي جعلت الكتلة تذهب في اتجاه إخطار المحكمة الدستورية، لممارسة رقابتها على مشروع القانون الناظم، تتعلق أساسا بإهماله كلية للمادة 116 من الدستور التي تتحدث عن 8 حقوق للمعارضة.

والغريب بالنسبة للبرلماني والقيادي في الحركة أن التعديلات والإصلاحات التشريعية جاءت لتكييف القوانين مع الدستور، في حين أن القانون الناظم أهمل ولم يتحدث بالكامل على المعارضة وحقوقها المنصوص عليها في دستور 2020.

والأغرب أيضا، بحسب ما ذكر صادوق في اتصال مع "الخبر" أمس، أنه حتى القانون الناظم القديم تحدث عن حقوق المعارضة السياسية، ليأتي هذا المشروع الجديد الموصوف بالإصلاحي ليتجاهلها تماما بالرغم من أنها مدسترة.

وتتحدث المادة 116 من الدستور عن حق المعارضة البرلمانية في المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لا سيما حرية التعبير والرأي والاجتماع، الاستفادة من الإعانات المالية بحسب نسبة التمثيل، المشاركة الفعلية في الأعمال التشريعية ومراقبة نشاط الحكومة وإخطار المحكمة الدستورية، وتخصيص جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.

وفيما يتعلق بقانون الإعلام، ذكر النائب عن الجالية والمنتسب للحركة على صفحته الرسمية بأنه قام يوم الخميس، نيابة عن 49 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، بإخطار المحكمة الدستورية برقابة دستورية بخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، اعتراضا على "إقصاء ملايين الجزائريين المقيمين بالخارج ومزدوجي الجنسية"، في إشارة إلى المادة التي تمنع المواطنين مزدوجي الجنسية من الاستثمار في مجال الإعلام بمختلف أشكاله، أو الدخول كشركاء في المؤسسات الإعلامية أو حتى شراء أسهم فيها. وهي واحدة من مجموعة مواد إشكالية ومرفوضة شهدت نقاشا وجدلا واسعين، داخل مبنى زيغود يوسف وخارجه.

وتعتبر مجموعة النواب، التي نطق باسمها عبد الوهاب يعقوبي، أن هذا القانون "جاء للتضييق على حرية الصحافة ومزيد من الغلق في قطاع الإعلام، سيما ما ورد في المادة 4 من إقصاء لملايين الجزائريين المقيمين بالخارج من المساهمة في تطوير قطاع الإعلام في الجزائر، ومصادرة حقهم كمواطنين من تأسيس أو امتلاك أو الاستثمار في أي مشروع إعلامي"، مشيرة على لسان يعقوبي إلى أنها تتعارض مع أحكام المادة 35 من الدستور التي تنص على ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، وكذا المادة 67 من الدستور التي تنص على تساوي جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة، باستثناء الوظائف ذات الصلة بالسيادة والأمن الوطنيين (المحددة دستوريا وقانونيا).

ويستدل أصحاب الإشعار، لتعزيز نقدهم لما يصفونه بخرق الدستور، بأن هذا الأخير ينص أيضا على "إزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون المشاركة الفعلية للجميع في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، في إيحاء بأن مشروع قانون الإعلام أغلق الطريق أمام هذه المشاركة، بمنع حمَلة الجنسية الجزائرية من الاستثمار في المجال بأي شكل من الأشكال، على أساس أنه مسألة "أمن قومي" على حد وصف الدوائر الحكومية.

وينطلق المعارضون من قناعة أن مضمون المواد مساس بالحقوق الأساسية للمواطنين، وخرق للدستور، وحتى لقانون الجنسية، مطالبين بمعالجة هذه المبادرة، وتمكين جميع المواطنين الجزائريين دون استثناء من "فرصة خدمة وطنهم، كما يؤكد على ذلك في كل مرة السيد رئيس الجمهورية".

وتفادت الحركة توسيع المبادرة إلى الكتل الأخرى لأن هذه الأخيرة صوتت بـ "نعم" تجاه مشاريع القوانين المتحفَّظ على بعض موادها، وفق ما ذكر صادوق في اتصال هاتفي مع "الخبر"، في حين صوتت كتلة حركة مجتمع السلم بـ "لا"، باستثناء تصويتها بـ "نعم" فيما يخص مشروع القانون النقدي والمصرفي، ومشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، وذلك، وفق صادوق، لإدراج الصيرفة الإسلامية ضمن القانون لأول مرة كأحد أنواع المعاملات المالية المعاصرة، بوصفها واحدة من الإجراءات التي ناضلت الحركة من أجلها، ويعمل على تعزيز الشفافية والرقابة على العمليات الميزانية بما ينعكس بالإيجاب على تحصين مصالح الدولة، بالإضافة إلى أنه "ينسجم مع التحولات التكنولوجية المعاصرة للمعاملات المالية، كالدينار الرقمي والبنوك الرقمية، بعد التأخر عن مواكبة الصناعة المالية العالمية".