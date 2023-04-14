"كلمة السر" التي أسقطت بورصة الموز في ظرف 3 أيام!

بعد الارتفاع غير المبرر لأسعار الموز في السوق، التي لامست 800 دينار للكيلوغرام الواحد، ها هي اليوم تتهاوى أسعاره في ظرف جد وجيز، لينزل تحت سقف 350 دينار، فيما بيع في سوق الجملة للخضر والفواكه ببوفاريك بـ220 دينارا، ويرجع السبب المباشر وراء تهاوي سعره إلى تصريحات وزير التجارة الطيب زيتوني، الذي توعد فيها التجار بتطبيق قانون المضاربة في حال استمرارهم في تخزين الموز، مع فتح المجال أمام الراغبين في استيراد الموز بشرط بيعه بالسعر المرجعي والتحول التدريجي نحو الاستثمار الفلاحي بدعم من الوزارة الوصية.

وضع وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، إصبعه على الجرح عندما تحدث خلال إشرافه يوم الإثنين على افتتاح الصالون الوطني للمنتجات النسيجية والألبسة والأحذية بقصر المعارض، عن الأسباب الرئيسية التي تقف خلف ارتفاع سعر الموز في السوق، التي أرجعها إلى نقص العرض، ما دفع بالوزارة إلى رفع حصص ونسب الاستيراد، إضافة إلى تهديده للتجار المضاربين ممن كانوا يخزنون الموز في غرف التبريد للتحكم في الأسعار، بتطبيق قانون المضاربة غير المشروعة في حال استمروا في احتكار وتخزين الموز.

وما إن نزلت تصريحات الوزير زيتوني على مسامع مستوردي مادة "البانان"، الذين يعدون على إصبع اليد وسبق لهم أن حصلوا على رخص الاستيراد عام 2017، حتى سارعوا إلى تخفيض السعر. وما دفع الأسعار إلى التهاوي؛ هو الخوف من التورط في قضايا ممارسة المضاربة غير المشروعة وفق ما ينص عليه القانون 21-15، الذي سلط أقصى العقوبات على المتورطين تصل حتى 30 عاما سجنا وفي بعض الحالات السجن مدى الحياة.

وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قد راسلت السلطات الوصية، بحر الأسبوع الماضي، من أجل تطبيق قانون المضاربة غير الشرعية على مادتي الموز والتفاح، وفق ما أكده رئيس الجمعية مصطفى زبدي في منشور له بالصفحة الرسمية للجمعية عبر فايسبوك.

وأكد زيتوني أن هناك دفتر أعباء لكل مستورد، ومن بين الشروط احترام السعر المرجعي، وتحويل المستوردين تدريجيا إلى مستثمرين، مضيفا أن وزارة الفلاحة وعدتهم بمنحهم فضاءات للاستثمار في هذه المادة بمرافقة من الدولة.

متعاملو الموز "أشباح"

وأكد المستشار بالأمانة العامة للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، عاشور مصطفى، أن تجار الجملة بمختلف الأسواق ليس لهم علاقة بـ "الموز" ولا بمستورديه، وهناك أشخاص مجهولون يدخلون السوق بشاحنات مملوءة بالموز ويخرجون منه من دون أن يتحدثوا مع ممثلي التجار.

ويرى الممثل السابق لتجار الجملة للخضر والفواكه أن قرار فتح المجال أمام الخواص من أجل استيراد مادة الموز، خطوة ايجابية من شأنها أن تفتح باب المنافسة النزيهة والشفافة ويصبح السعر يخضع لقانون العرض والطلب، عكس ما هو عليه اليوم أين تتحكم مجموعة مجهولة من الأشخاص في مجال استيراد هذه الفاكهة.

وعن توعد التجار بتطبيق قانون المضاربة في حال ما إذا خزنوا الموز داخل غرف التبريد، قال المتحدث بأن بعض التجار شوهوا صورة هذا النشاط النبيل، وعندما صار التاجر ينشط تحت طائلة التهديد، فهنا لا يمكننا تسميتها بالتجارة. وأضاف: "منذ أكثر من 25 عاما ونحن نطالب بتنظيم أسواق الجملة، والسلع عليها أن تدخل ببطاقة الفلاح وتخرج بالفاتورة، حتى نتمكن من طرد الدخلاء وغربلة التجار الحقيقيين".