اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالخرطوم

أفادت وسائل إعلام محلية ودولية مختلفة، اليوم السبت، بسماع أصوات إطلاق النار بالقرب من المدينة الرياضية في العاصمة الخرطوم.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن إطلاق نار سمع بالقرب من مقر للدعم السريع في الخرطوم.

وتنتشر على مواقع التواصل صورا وفيديوهات لانتشار آليات عسكرية مختلفة في العاصمة.

وأضافت أن هناك إطلاق نار كثيف داخل محيط قاعدة مروي الجوية العسكرية في الولاية الشمالية للبلاد، أيضا.

كما تتم مناشدة المواطنين بالبقاء في منازلهم والابتعاد عن أسطح المنازل والتصوير.

وتصاعدت الخلافات والمباحثات بين العسكريين والقوى المدنية، الشهر الماضي، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي.

لكن المفاوضات فشلت في التوصل إلى اتفاق، بسبب خلافات بين قادة الجيش والدعم السريع، حول الفترات الزمنية، لإدماج قوات الدعم السريع في الجيش.

وظهرت هذه الخلافات إلى العلن، بعد نشر قوات الدعم تعزيزات عسكرية لها حول قاعدة مروي الجوية شمالي السودان قبل أيام.

واعترض الجيش السوداني على هذه الخطوة، مؤكدا أن قوات الدعم السريع لم تنسق معه ولم تأخذ موافقة الجيش، ما خلف حالة من الهلع والخوف بين المواطنين وتعريض البلاد إلى مخاطر أمنية.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت، أمس الجمعة، بأن جهود الوساطة بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ "حميدتي"، أسفرت عن إقناعهما بعقد اجتماع لحل الخلافات بينهما.