وفاة طفلين في حريق منزل بتبسة

تسبب حريق منزل بالحي الجديد بلدية بئر العاتر ولاية تبسة، في وفاة طفلين وإصابة امرأة بحروق متفاوتة الخطورة.

ووفق بيان مصالح الحماية المدنية، فإن اسعافاتها تدخلت، اليوم السبت، في حدود الساعة 10 سا 10 د من أجل إخماد حريق منزل أرضي بالحي الجديد بلدية بئر العاتر ولاية تبسة، مخلفا وفاة طفلين (فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات وطفل يبلغ من العمر سنتين).

كما خلف الحريق إصابة ثلاثة أشخاص آخرين، منهم سيدة تبلغ من العمر 45 سنة مصابة بحروق ولها ضيق في التنفس ورجل يبلغ من العمر حوالي 36 سنة وطفل يبلغ حوالي 10 سنوات .

وتم بعد اسعاف ضحايا هذا الحريق تحويلهم الى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية التيجاني هدام ببئر العاتر.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة اقليميا تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات هذا الحادث.