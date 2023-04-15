حوادث المرور: وفاة 17 شخصا خلال يومين

لقي 17 شخصا حتفهم، فيما أصيب 370 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 317 حادث مرور سجل خلال الـ 48 ساعة الأخيرة عبر عدة ولايات.

ووفق بيان المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت، أن أثقل حصيلة لحوادث المرور التي وقعت ما بين 13 و15 أفريل الجاري، سجلت بولاية ميلة بوفاة 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح، إثر اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 05 بلدية شلغوم العيد، وكذا ولاية عين الدفلى بوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين، نتيجة انقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم 5 بلدية زدين.

وعموما، أحصت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة المذكورة 4006 تدخل بمناطق مختلفة من الوطن، إثر تلقي مكالمات استغاثة من طرف المواطنين، شملت حوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي وإخماد الحرائق.

وفي هذا السياق، قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد ثلاثة حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولايات تيزي وزو، تمنراست وقسنطينة، خلفت إصابة شخص بجروح، على إثر حريق شاحنة بالطريق الوطني رقم 01 بلدية عين أمقل، يضيف المصدر ذاته.

كما تدخل عناصر الحماية المدنية بولاية وهران بعد انهيار مطبخ يقع في الطابق الأول لبناية قديمة بحي قنبيطة، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح.