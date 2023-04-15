قسنطينة: انفجار شاحنة صهريج ووفاة سائقها بجبل الوحش

عاش سكان قسنطينة، اليوم على وقع حادث انفجار مروع، بالطريق الاجتنابي السريع شرق ـ غرب بمنطقة جبل الوحش في أعالي المدينة، على إثر حادث انحراف وانقلاب وانفجار شاحنة ذات صهريج كانت محملة بمادة المازوت.

وقد راح السائق ضحية هذا الحادث، حيث توفي مباشرة جراء هذا الانفجار، حيث وجد متفحما وتم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث في المستشفى الجامعي ابن باديس من طرف أعوان الحماية المدنية.

وحسب الملازم الأول لقرع مسؤول الإعلام والاتصال بالحماية المدنية فإنه لم يتمكن بعد من معرفة هوية الضحية ولا سنه، ولا لأي مؤسسة تعود هذه الشاحنة ولا حتى ترقيمها بعد أن انشطرت لأجزاء، وأضاف المتحدث أنه ولحسن الحظ لم تترتب عن الانفجار حوادث ثانوية أخرى عدى اشتعال النيران بحواف الطريق والتي تم إخمادها من طرف أعوان الحماية المدنية.

وقد أكد المتحدث لـ "الخبر" أنه تم تسخير 38 عونا من بينهم 5 ضباط وطبيب، خاصة أن العملية شهدت تدخل كل من أعوان وحدة سيساوي سليمات ببلدية قسنطينة، مدعمة بفرق من الوحدة الرئيسية علي منجلي ووحدة زيغود يوسف وكذا فيما تم الاستعانة بسبع شاحنات حريق وثلاث سيارات إسعاف، لاحتواء الوضع.

وقد تنقلت المصالح الولائية وعلى رأسها والي الولاية ومدير الحماية المدنية لعين المكان للوقوف على حجم الخسائر.