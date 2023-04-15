تصريحات المقداد بالجزائر

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم السبت بالجزائر، نظيره السوري، فيصل المقداد، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية العربية السورية، بشار الأسد، لإبلاغ رسالة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل عطاف بمطار هواري بومدين الدولي، قال وزير الخارجية والمغتربين السوري: "إن لدى الجزائر رمزية خاصة لدى الشعب السوري ولدى كل شعوب العالم"، مؤكدا أن العلاقات بين الجزائر وسوريا "كانت ولا زالت وستستمر بين بلدينا الشقيقين".

وأوضح أن الزيارة التي تقوده إلى الجزائر أتت "للتعبير عن المشاعر الصادقة من قبل قيادة الجمهورية العربية السورية ممثلة في الرئيس بشار الأسد، للقيادة الجزائرية وامتنان سوريا لوقوف الجزائر، كما هي العادة دائما إلى جانبها وخاصة في الأحداث الأخيرة، عندما كانت أول بلد يرسل فريقا مؤهلا وقادرا، تمكن من مواجهة آثار الزلزال الكارثية".

وفي السياق، لفت إلى أن "المشاورات بين الجانبين حول كافة التطورات في المنطقة والعالم لم تنقطع"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى تعزيز تلك العلاقات، لأننا بذلك نعكس الرؤية الصادقة لشعبي وقيادتي البلدين، لتطوير العلاقات في كافة المجالات، ومهما قلنا لا يمكننا وصف الدور الهام الذي تقوم به الجزائر على مختلف المستويات".

وأعرب المقداد، عن تفاؤل بلاده على الرغم من كل التحديات والصعوبات، مضيفا ان بلاده تحارب اليوم الارهاب الذي استهدفها كما استهدف بالأمس الجزائر خلال العشرية السوداء لكون "البلدين قاما ويقومان بأدوار أساسية في مواجهة التحديات المفروضة على المنطقة، لذلك أتيت لأعبر عن هذا الامتنان وعن الرغبة الكبيرة في العمل سويا من أجل مستقبلنا جميعا".