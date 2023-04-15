أدرار: نحو 3500 مشارك في تظاهرة الحافظ الصغير

تنظم ولاية أدرار وبمناسبة يوم العلم التظاهرة الولائية الكبرى "الحافظ الصغير" بمدرج وساحات المسرح الجهوي في طبعتها الثالثة والموسومة باسم العلامة الشيخ سيدي الحاج محمد بن لكبير من خلال تكريم 400 حافظ صغير، وفي طبعة هاته السنة تم إضافة مجالي الخطابة والإنشاد حيث سيتم تكريماً 36 خطيب صغيراً و36 منشداً صغيراً،

وقد شهدت تصفيات الحافظ الصغير مشاركة نحو 3500 تلميذاً ضمن الفئات العمرية من 05 سنوات إلى 15سنة، وترعى الفعاليات مؤسستين عموميتين هما مجمع سوناطراك ومجمع اتصالات الجزائر،

وقد تم تهيئة مسرح اله‍واء الطلق بأدرار بشكل كامل وتجهيزه لهذا الحدث الكبير، لاسيما الإنارة وكذا تجهيز منصة العرض ومدرجات الحضور، كما تم تحضير زي موحد لكافة الحفظة من ذكور وإناث، من طرف مراكز التكوين والتعليم. ويشهد الحدث تنظيم إفطار جماعي بالإقامات الجامعية بالإضافة إلى وجبة العشاء لفائدة جميع المشاركين وجمهور الحاضرين، وتم تجنيد كل القطاعات الولائية وأكثر من 556 متطوع وهي تعمل منذ قرابة 4 أشهر لهذا الحدث الذي أطلق طبعته الأولى والي الولاية "السيد العربي" بهلول قبل سنتين.

وتقوم منذ أسبوع حافلات موسومة بشارات وإشهارات خاصة بالحافظ الصغير بالتحسيس للعملية تجوب مختلف الشوارع الرئيسية بمقر الولاية وعدد من القصور والأحياء. كما تم وضع شاشات عملاقة في الساحات الرئيسة لنقل الحدث، وعدد من الشاحنات لتوزيع قارورات المياه الصالحة للشرب، وكذا تسخير حافلة تابعة لمؤسسة بريد الجزائر وشاحنة خاصة بالتبرع بالدم.