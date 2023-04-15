وزير الداخلية يجدد اتهامه للمخزن

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، بأن الجزائر مستهدفة في أمنها وشبابها بمحاولات إغراقها بمختلف أنواع المخدرات سيما أنواع جديدة دخيلة سامة وقاتلة.

وأوضح مراد، اليوم السبت، في تصريحات خلال زيارته التي قادته إلى مقر المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، أن مصالح الدولة تشن حربا ضروسا لإحباط هذه المخططات العدائية سيما تلك التي يقودها المخزن.

كما أثنى الوزير على الحصيلة الايجابية المسجلة من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، داعيا إلى مضاعفة الجهود إلى أقصاها مع دعم هذه المصلحة بكل الوسائل لتعزيز جاهزيتها.

من جهة أخرى دعا الوزير المواطنين وفعاليات المجتمع المدني للتجند والمساعدة الفعالة لإحباط هذه المحاولات الهدامة لحماية شبابنا سيما من خلال تكثيف العمل التحسيسي والتوعوي والتبليغ عن الأعمال المشبوهة.