غليزان: إفطار جماعي لعمال البلدية والفقراء واليتامى

بادرت بلدية سيدي أمحمد بن علي في غليزان بتحضير مأدبة إفطار جماعي بمدرسة ديدوش مراد الابتدائية على شرف عمال البلدية على اختلاف وظائفهم رفقة السلطات المحلية.

ذات العملية شهدها مستشفى مازونة الذي أقام مائدة إفطار لجميع عمال وموظفي المستشفى وكذا المرضى في جو بهيج.من جهتها جمعية الإرشاد والإصلاح لسيدي أمحمد بن علي بدورها حضرت حفلا بغية إسعاد الأيتام والمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة وأكرمتهم بإفطار جماعي يعد الأول من نوعه في المنطقة.

وللعلم أن هاته الجمعية قد وزعت 500 طرد غذائي بقيمة مالية فاقت 8 ألاف دينار للطرد الواحد بالإضافة إلى مساعدة 220 عائلة عبر تراب البلدية بكسوة العيد.